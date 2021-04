Sundy Jules sort son premier single "Echo" : zoom sur le chanteur star de YouTube !

Ses potes célèbres

Les réseaux sociaux ont sûrement poussé Sundy Jules à concrétiser sa carrière de chanteur, d'autant plus que sa communauté continue de grandir de jour en jour. Il lui ont aussi permis de rencontrer ses meilleurs amis, tels que Sullivan Gwed (son colocataire), Bilal Hassani, Mayadorable et Danaë Bessin (aka danaëmakeup), et des personnalités comme Eva (Eva Queen), Axel Auriant (Skam France) et Timothée Chalamet, de collaborer avec de grandes marques ou encore de se rendre sur le tournage de la série Riverdale.