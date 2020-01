Stranger Things, The Witcher, Peaky Blinders... des maillots de foot inspirés des séries cultes

Aussi étonnant que cela puisse paraître, il existe de nombreux points communs entre le foot et les séries. Avant un match on chante un hymne, avant le début d'un épisode on chante la musique du générique. Durant un match on crie de joie après un but, devant une série on crie de joie en voyant deux personnages se mettre en couple. Pendant un match on hurle des consignes à un joueur, devant notre télé on passe notre temps à prévenir un personnage de ne pas aller à tel endroit... Bref, les séries et le foot sont deux mondes identiques.

Les séries version équipes de foot

Résultat, ce n'était qu'une question de temps avant que quelqu'un imagine le truc le plus cool et stylé du monde : des maillots de foot aux couleurs des différentes séries. Et c'est justement ce que vient de faire Bleacher Report Football, repéré par Konbini. Vous pouvez le découvrir ci-dessous, que ce soit Peaky Blinders, The Witcher, Game of Thrones ou encore Stranger Things, le média sportif s'est amusé à détourner les séries les plus cultes de ces dernières années en reprenant leurs différents codes.

Bon, comme c'est réellement le cas dans le monde du foot, tous ces maillots ne sont pas parfaits et certains sont un petit peu trop simples (Watchmen, Stranger Things) ou font mal aux yeux (Orange is the Black et You). Néanmoins, on est déjà prêt à braquer une banque pour obtenir celui de Peaky Blinders qui est aussi classe que les costumes de Tommy !