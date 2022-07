Stranger Things saison 5 : les créateurs font une promesse importante aux fans, et ça devrait tous nous rassurer

Ce n'est plus un secret, la saison 5 de Stranger Things sera la dernière de la série. Autrement dit, il ne reste plus qu'une poignée d'épisodes aux créateurs pour mettre en scène l'affrontement ultime entre Vecna et Eleven, le sauvetage de notre monde et conclure proprement les différentes intrigues en cours (le coma de Max, la relation entre Nancy/Jonathan, le possible retour de Eddie...).

De nouveaux personnages en saison 5 ?

Une mission compliquée mais loin d'être impossible, à une condition : que les créateurs n'ajoutent pas de nouveaux personnages dans la série. On a pu le découvrir dans cette saison 4, de nombreux nouveaux visages sont apparus à l'écran comme One (Jamie Campbell Bower), Argyle (Eduardo Franco), Eddie (Joseph Quinn) et Yuri (Nikola Djuricko). Certes, cela a permis de renouveler un peu l'ambiance, mais ça a dans le même temps ralenti le développement de l'histoire. On pense notamment à Jason (Mason Dye) qui n'a pas servi à grand chose par exemple.

Bonne nouvelle, si l'on en croit leurs premières confidences sur la suite, une telle erreur ne devrait pas être répétée l'an prochain. A l'occasion de l'événement Netflix Geeked, Matt Duffer a révélé : "Nous arrêtons. Nous n'allons pas imaginer de nouveaux personnages dans la saison 5. Je le promets". De fait, soyez rassurés, les derniers épisodes seront exclusivement consacrés à nos héros habituels et pensés pour faire avancer l'histoire.

Tout ira plus vite pour la fin

A ce sujet, autre bonne nouvelle, l'intrigue avancera beaucoup plus rapidement qu'elle n'a pu le faire jusqu'à présent. Comme l'a rappelé le duo auprès de Happy Sad Confused, "Pour la première fois depuis les débuts, nous n'avons pas apporté de conclusion à la fin de la saison 4". Souvenez-vous, les dernières minutes nous laissaient au contraire sur une fin ouverte avec l'invasion de l'Upside Down qui se mettait en place. Et forcément, cela n'a pas été écrit au hasard.

Selon les frères Duffer, ce choix créatif leur évitera ainsi de retomber dans le cliché du "on fait le point sur les nouvelles vies de chacun" afin de passer directement à l'essentiel. "On ne sait pas si ça va aller à 100 à l'heure dès le début de la saison 5, mais ça va avancer très vite, ont-ils promis. Les personnages sont déjà dans l'action, ils ont déjà un but, un objectif. Ca va nous sauver de, peut-être, deux épisodes et ainsi apporter à cette saison un sentiment différent".

Une promesse encourageante qui pourrait néanmoins se heurter à une triste réalité : alors que l'écriture ne débutera pas avant le mois d'août, ce qui devrait repousser le tournage à 2023, les acteurs vont ENCORE vieillir et il faudra surement imaginer quelques stratagème scénaristiques afin de légitimer de tels changements physiques.