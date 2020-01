Stranger Things saison 4 : Hopper bientôt de retour ? Son sacrifice et ses conséquences expliquées

S'il ne fait quasiment aucun doute que Hopper sera de retour dans la saison 4 de Stranger Things - on a tous vu les petits indices dans les récents teasers, David Harbour tente encore aujourd'hui de préserver le mystère autour du sort de son personnage.

Un sacrifice inévitable

De fait, le comédien a profité d'une interview accordée au LA Times pour expliquer pourquoi la mort du shérif au cours de la saison 3 était logique et apportait une réelle conclusion à son histoire : "On peut le voir d'une certaine façon, comme s'il devait mourir pour se rattraper auprès de Sara [sa fille] et ainsi la retrouver dans l'au-delà."

Selon David Harbour, le sacrifice de Hopper était en effet inévitable. Sans ça, le père adoptif d'Eleven n'aurait jamais réussi à tourner la page d'un douloureux passé : "Là, il a enfin réussi à prendre une balle pour son enfant [sens figuré], ce qu'il n'avait pas pu faire avant puisque Sara est morte d'un cancer. Il y a, je trouve, une perfection là-dedans".

Une résurrection logique

Autrement dit, Hopper était destiné à mourir afin de mettre fin à ses regrets. De quoi donc comprendre qu'il ne reviendra pas à la vie en saison 4 ? Pas du tout. Non seulement l'acteur a confié être lui-même prêt à revenir : "Maintenant, qu'il y ait ou non une sorte de nouveau chapitre lié à sa résurrection, ça serait un truc très intéressant pour moi, pour des raisons évidentes", mais surtout, il a précisé ceci, "L'autre façon de voir sa mort, c'est qu'avec sa nouvelle relation avec Eleven, il avait besoin de jeter son ancienne peau, de faire un sacrifice qui lui permettrait de se retrouver."

Traduction ? A travers son acte héroïque, Hopper s'est donné l'opportunité de redevenir un VRAI papa pour Eleven, loin de ses tourments passés. Ça serait donc dommage de ne pas le voir en profiter auprès de la jeune fille dans le futur...