Stranger Things doit s'arrêter : pourquoi la série devrait renoncer à sa saison 5

En revanche, la formule narrative de la série a été pressée au maximum : la succession de flashbacks, les plans parallèles, les adultes maladroits et stupides, les ambiances typiques du cinéma jeunesse et la mise en avant des super pouvoirs de Onze, toujours les mêmes et qui fonctionnent (car ils fonctionnent toujours). L'ensemble est surexploité au point qu'il nous semble que tout a été montré.

Pourquoi la série doit s'arrêter

Nous savons qu'il y aura une saison 5 de Stranger Things pratiquement depuis que nous avons commencé à connaître plus de détails sur la quatrième saison. Et les déclarations des frères Duffer selon lesquelles elle était prévue depuis le début ne sont pas difficiles à croire : on n'entrera pas dans les spoilers, mais le final de la saison 4 le montre très clairement.

Cependant, les signes d'épuisement sont évidents. Par exemple, l'interaction et l'alchimie entre les personnages initiaux ont disparu ou ont été remplacées par d'autres relations plus intéressantes. Et cette quatrième saison fait très bien son travail et fait évoluer les menaces vers le haut : une continuation à ça dans une saison 5 serait un ajout non nécessaire plutôt qu'un épilogue ou une conclusion.

Stranger Things n'est pas la meilleure série produite par Netflix (on peut citer dans cette catégorie les séries de Mike Flanagan ou les séries animées comme BoJack Horseman), mais elle est l'une des meilleures séries mainstream, simple et digeste de la plateforme. La façon dont les saisons précédentes ont été réunies dans cette saison 4 satisfaisante en est la meilleure preuve : c'est une série soignée, cohérente et bien terminée. Évidemment, nous ne parlons pas de terminer la série à la fin de la quatrième saison, de manière ouverte, mais mettons en garde contre le fait d'étirer une série qui s'épuise.

Et pour cette raison même, Stranger Things devrait cesser d'aller aux limites de sa formule. La troisième saison était la meilleure preuve de la chute de l'intérêt du public lorsque les ressorts ne sont pas bien huilés, et il serait dommage qu'après une saison fondamentalement satisfaisante comme cette saison 4, nous devrions dire au revoir à la série avec un mauvais ressenti et avec le sentiment qu'elle a duré plus longtemps qu'elle ne le devait

