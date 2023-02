Stéphane Plaza multimillionnaire ? Une immense fortune évoquée, il va pouvoir s'offrir une double vasque en or massif !

En plus d'être un animateur de télévision à succès, Stéphane Plaza est également un homme d'affaires hors pair. L'agent immobilier a débarqué sur M6 il y a plus de quinze ans et a rapidement cartonné aux commandes de l'émission Recherche appartement ou maison. Il a ensuite enchainé avec Maison à vendre, Chasseurs d'appart, Tout changer ou déménager ou encore Mission travaux : ma maison est un chantier. Il devrait aussi lancer prochainement Nouvelle maison pour une nouvelle vie, un programme qui donnerait envie de tout plaquer !

En plus de cette ascension télévisuelle folle, le meilleur ami de Karine Le Marchand aurait vu sa fortune grandir d'année en année. En effet, d'après L'Informé, M6 aurait investi 3,627 millions d'euros soit 49 % du capital dans le réseau immobilier de Stéphane Plaza.

Une fortune colossale

"La chaîne croit tellement au projet qu'elle s'engage à faire la promotion de la marque sur ses antennes pour l'équivalent de 15 millions d'euros bruts de spots publicitaires sur plusieurs années", peut-on lire. L'animateur aurait hérité de 25,5 % des parts juste grâce à son nom qui aurait été "valorisé 800 000 euros".

Toujours selon L'Informé, il serait aujourd'hui à la tête d'une fortune de 31 millions d'euros. On apprend qu'il aurait touché "6,2 millions de dividendes depuis 2017" et que chacune des agences de son groupe lui verserait 6 % du chiffre d'affaires, ainsi que 2 % pour les frais de publicité. À tout ça s'ajouterait aussi le montant des droits d'entrée "de plus de 20 000 euros".

La société de Stéphane Plaza serait aujourd'hui valorisée à 125 millions d'euros, soit 24 fois plus qu'à ses débuts. Des sommes qui font rêver et qui récompensent son travail acharné, toujours dans la bonne humeur.