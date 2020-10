Stars à nu saison 2 : Lola Dubini, Laurent Maistret, Maëva Coucke... le casting dévoilé

Plus de 3 millions de personnes ont suivi la saison 1 de Stars à nu sur TF1, avec Baptiste Giabiconi, Philippe Candeloro, Bruno Guillon, Franck Sémonin (Section de recherches), Marine Lorphelin, Héloïse Martin et Maddy Burciaga. Moins d'un an après, le tournage de la saison 2 de l'émission produite part Arthur a commencé. Le concept reste bien évidemment le même : les stars se déshabillent pour nous sensibiliser au dépistage du cancer du sein, des testicules et de la prostate.

Le casting de Stars à nu saison 2 dévoilé

Alors, quelles nouvelles célébrités ont accepté de relever le défi de se mettre à nu à la télé ? Télé Loisirs et Le Parisien ont dévoilé le casting de Stars à nu 2 ! Côté filles, on retrouve la YouTubeuse Lola Dubini, les anciennes Miss Maëva Coucke, Linda Hardy et Nathalie Marquay-Pernaut, la danseuse pro de Danse avec les stars, Inès Vandamme et l'animatrice Anaïs Grangerac.

Côté garçons, on devrait avoir pour la saison 2 Laurent Maistret (Koh Lanta et Danse avec les stars), Christophe Beaugrand, Camille Lacourt, l'humoriste Jean-Philippe Janssens, Gil Alma, le complice de Michaël Youn, Vincent Desagnat et le grand pote d'Arthur, Cartman.