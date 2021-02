Stars à nu : le public voit-il vraiment les célébrités entièrement nues ?

Oui, le public voit vraiment les célébrités nues

Ce jeudi 4 février 2021, c'était la journée mondiale contre le cancer. Alors que le résident Emmanuel Macron a prévu un plan anti-cancer et espère une génération sans tabac, l'émission Stars à nu revient ce vendredi 5 février 2021 sur TF1. Plusieurs célébrités se déshabillent pour la bonne cause : la lutte contre le cancer. En effet, en se mettant littéralement à nu, les personnalités invitent les Françaises et les Français à faire des dépistages, notamment pour les cancers du sein, de la prostate et des testicules. Mais pendant les enregistrements de Stars à nu, le public voit-il vraiment les parties intimes des célébrités ? Sont-elles à poil devant les gens sur le tournage ?

Alessandra Sublet, qui a participé à la saison 1 de Stars à nu, avait confirmé à Voici que le public voit les hommes nus et les femmes topless depuis leurs sièges (le tournage s'est déroulé sur la scène culte du Lido, à Paris). "Je distinguais des têtes que je reconnaissais dans les rangs ! Même si les parties sensibles sont floutées à l'antenne, le public a vu les kikis des garçons et les seins des filles" avait-elle alors révélé, "Cela paraît bête, dit comme ça, mais faut y aller sur scène !".

Des stars engagées

Quelles stars seront nues dans l'épisode de ce vendredi 5 février 2021 ? Laurent Maistret (ancien aventurier de Koh Lanta et gagnant de Danse avec les stars 7), l'animateur Christophe Beaugrand, l'ex-champion de natation Camille Lacourt, les présentateurs et comédiens Cartman et Vincent Desagnat, l'acteur Gil Alma de la série Nos chers voisins, l'humoriste Jeanfi Janssens (qui avait participé à Danse avec les stars 9).

Et le vendredi 12 février 2021, ce seront au tour de la YouTubeuse Lola Dubini, des anciennes Miss France Maëva Coucke , Linda Hardy (qui joue dans Demain nous appartient et était dans Danse avec les stars 10) et Nathalie Marquay (qui a été chroniqueuse dans TPMP et TPMP ! ouvert à tous sur C8), de la danseuse de DALS Inès Vandamme et de la présentatrice Anaïs Grangerac de s'engager en se mettant nues.