Star Wars : Ubisoft va développer un jeu vidéo en open world, quel avenir pour EA ?

C'est une annonce que l'on n'attendait pas. Après 7 belles années vidéoludiques passées exclusivement auprès de EA - ce qui nous a offert des jeux comme Star Wars: Battlefront 1 et 2 (DICE) et Star Wars: Jedi Fallen Order (Respawn Entertainment), Disney - à travers sa bannière Lucasfilm Games, vient d'annoncer un nouveau partenariat avec Ubisoft pour sa licence Star Wars.

Star Wars bientôt développé par Ubisoft

A l'heure actuelle, peu d'informations sont connues, mais on sait déjà que l'entreprise Massive Entertainment d'Ubisoft a été choisie pour créer un jeu vidéo en monde ouvert afin d'explorer la richesse de l'univers de la célèbre saga cinématographique. Cela signifie ainsi que ce projet bénéficiera du moteur Snowdrop et du talent de la société.

En effet, si l'histoire est encore gardée secrète (on ne sait pas si des personnages cultes de la franchise seront présents), tout comme le mode de jeu à venir (solo ? multi ?), il a déjà été précisé que c'est Julian Gerighty - le réalisateur des jeux The Crew et The Division 2, qui se chargera de la direction créative. De quoi forcément être intrigué.

Dans un communiqué, Yves Guillemot - co-fondateur de Ubisoft, n'a de son côté pu cacher son enthousiasme à l'idée de participer à cette nouvelle aventure : "La galaxie Star Wars est une source incroyable de motivation pour nos équipes afin de continuer à innover et pousser les frontières de ce medium. Construire de nouveaux mondes, créer des personnages et des histoires qui feront partie de cet univers Star Wars est une opportunité incroyable." Que de belles paroles.

Un partenariat pensé pour les joueurs

Enfin, dans le cas où vous seriez fans des jeux Star Wars par EA, vous pouvez souffler, Lucasfilm Games n'abandonne pas son partenaire historique. Sean Shoptaw - vice-president de Global Games and Interactive Experiences chez Disney, a révélé à Wired, "EA a été et continuera d'être un partenaire stratégique et important pour nous. On a simplement senti qu'il y avait de la place pour d'autres studios."

Selon lui, la collaboration avec Ubisoft est avant tout là pour offrir aux joueurs une expérience inédite. Là où EA est doué pour créer des jeux liés à des histoires précises qui se terminent en quelques heures, Lucasfilm Games veut profiter d'Ubisoft pour étendre la durée de vie d'une partie avec cette idée d'open world, "Ce côté exploration est vraiment la raison qui nous a attiré, car ce sont des expériences ludiques et divertissantes capables de durer de nombreuses heures, bien plus longtemps que des films. Quand des gens paient 70€ pour jouer avec votre jeu, il doit y avoir un retour sur investissement".

Bref, Lucasfilm Games veut toucher à tous les genres possibles avec Star Wars et ce n'est pas pour nous déplaire.