Star Academy 2022 : un prof bientôt viré ? La prod réagit

La saison de la Star Academy 2022 avance et touche bientôt à sa fin. Cette semaine, Julien, Tiana, Anisha et Stanislas sont nommés et deux d'entre eux vont quitter l'aventure ce samedi 12 novembre 2022. En plus des acadamyciens, leurs professeurs font également beaucoup parler sur les réseaux sociaux, notamment par leur sévérité. Récemment, Yannis Marshall a mis très cher à Tiana et Léa. Tout comme Laure Balon, qui s'est montrée très dure avec Julien lors d'un débrief.

Un prof bientôt viré ?

"T'écoutes rien. (...) T'es fainéant. (...) L'intelligence, c'est de s'accrocher au texte de l'artiste, et ça, tu l'as pas fait", a notamment balancé la prof d'expression scénique, avant d'ajouter : "Quand on n'est pas là sur scène et qu'on est à côté de la plaque, on s'accroche au texte de la chanson et si ça te gonfle de vivre des émotions qui sont plus profondes que toi, on est dans la merde. Si tu respectais le public, tu ne le draguerais pas en caméra. Qu'est-ce qu'on en a à faire que le public t'aime. (...) Toi, tu souris pour draguer". Des propos très durs qui ont valu à Laure Balon de se faire défoncer sur Twitter.

Mais si elle est apparue si sévère, il y aurait une raison derrière tout ça. "Jugée trop soft par la prod, elle aurait eu droit à une petite mise au point une semaine seulement après le lancement de l'émission", peut-on lire dans le magazine Public. "On lui a demandé de muscler son ton, d'être plus piquante, de faire du Raphaëlle Ricci en somme", aurait même balancé une source au magazine.

"On attendait beaucoup et ça ne donne pas ce qu'on pensait"

Le journal va même encore plus loin en dévoilant qu'un autre prof pourrait être viré et ne pas participer à la prochaine saison : le prof de théâtre Pierre de Brauer. "On attendait beaucoup et ça ne donne pas ce qu'on pensait", aurait déclaré la source du magazine. "Sur les primes comme lors des évaluations, le prof d'impro reste assez discret, loin du brio que l'on attendait. Une situation qui pourrait donc lui coûter sa place", peut-on lire également.

Que les fans du prof d'impro se rassurent, contactée par Télé-Loisirs, la production a fermement démenti cette information. Alors, Pierre de Brauer sera-t-il présent si une nouvelle saison voit le jour ? Affaire à suivre...