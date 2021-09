Stalk saison 2 : nouvelle actrice, date de diffusion, synopsis... tout ce qu'on sait

Un nouveau stalker et une nouvelle actrice

La suite de la série se déroule un an après les faits de la saison 1, mais elle reste "la suite directe du cliffhanger de la saison 1 où Lux se faisait stlaker à son tour", explique le créateur et réalisateur Simon Buisson à Première. Un nouveau stalker va en effet faire son arrivée pour s'en prendre à Lux (Théo Fernandez). Les fans vont surtout découvrir une saison 2 différente : "Avec Jean Charles Paugam le co scénariste, on voulais surtout pas faire une saison 1 bis (...) Je peux vous assurer qu'on propose vraiment quelque chose de nouveau. Plus noir, plus thriller. Il y a un triangle amoureux qui s'installe avec Alma (Carmen Kassovitz) qui revient de Montréal et Lux n'y est pas étranger."

Autre nouveauté ? L'arrivée d'Aloïse Sauvage dans le rôle de "la nouvelle acolyte" de Lux : "C'est un peu son pendant féminin." Elle rejoint donc Théo Fernandez, Carmen Kassovitz (la fille de Mathieu Kassovitz) et Pablo Cobo au casting de Stalk. Vous avez peut-être déjà vu l'actrice dans les films Les Fauves et Hors Normes et dans la séries Dix pour Cent, sur France 2, et Possessions, sur Canal+.