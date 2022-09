Squid Game saison 2 : une énorme star d'Hollywood bientôt au casting ? Le créateur lâche un gros nom

Squid Game n'a peut-être pas remporté le Emmy Award de la meilleure série dramatique, mais la série de Netflix a néanmoins été renouvelée pour une saison 2 par la plateforme. Une suite qui excite autant qu'elle inquiète les fans (était-ce vraiment nécessaire au regard de la fin de la saison 1 ?) et sur laquelle Hwang Dong-hyuk (le créateur) vient de s'exprimer.

Pas de saison 2 avant longtemps pour Squid Game

A l'occasion d'une conférence de presse organisée ce vendredi 16 septembre 2022, ce dernier a dans un premier temps confirmé qu'il faudra attendre 2024 pour découvrir les nouveaux épisodes : "Nous allons commencer à tourner la saison 2 l'an prochain et ils seront mis en ligne l'année suivante".

Et à en croire Hwang Dong-hyuk, cette longue attente déjà considérée par beaucoup comme frustrante, sera compensée par un résultat encore plus impressionnant à l'écran. Et pour cause, une grosse augmentation du budget serait à prévoir, ce qui devrait donner lieu à une production encore plus ambitieuse (et donc sadique) du côté des jeux...

Une grosse star au casting ?

Enfin, contrairement aux rumeurs, ne comptez pas sur un casting étoilé pour la suite. "Il n'y aura pas d'acteurs d'Hollywood connus dans la saison 2, a annoncé le créateur. Ca ne fait pas partie de nos plans. Peut-être dans la saison 3, mais cette saison 2 sera toujours située en Corée".

Vous l'aurez compris, si rien n'est prévu à ce sujet pour le moment, Hwang Dong-hyuk ne ferme pas la porte aux stars internationales dans le futur. Et il a même déjà un nom bien précis en tête : "Leonardo DiCaprio a dit qu'il était un grand fan de Squid Game, donc peut-être que si le timing et la chance nous le permettent, on pourra alors lui demander de rejoindre les jeux". Ne reste plus qu'à croiser les doigts.