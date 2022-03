Squid Game saison 2 : ce personnage mort pourrait revenir... pour jouer un nouveau personnage

A la fin de Squid Game, il n'en restait qu'un ! C'est Gi-hun (Lee jung-jae) alias le n°456 qui a remporté le jeu mortel et les 45,6 milliards de wons. Au fil des épisodes, la série sud-coréenne a tué de nombreux personnages comme Sang-woo (Parke Hae-soo) ou bien Sae-byeok (Jung Ho-yeon). L'actrice, appréciée du public, a même remporté un Screen Actors Guild Awards de la meilleure actrice dans une série dramatique pour son rôle, devenant la première actrice coréenne à recevoir cet honneur. Et malgré la mort de son perso, on dirait que le créateur de Squid Game envisage déjà son retour pour la saison 2.

Jung Ho-yeon de retour... pour jouer la jumelle de Sae-byeok ?(!)

Pour l'instant, on ne sait pas grand chose suite la suite de Squid Game, à part qu'une saison 3 serait aussi en préparation, en plus de la saison 2, annoncée en janvier dernier après l'énorme succès de la saison 1 sur la plateforme. Dans une interview à Deadline, le créateur et réalisateur, Hwang Dong-hyeok, a fait une révélation qui pourrait surprendre plus d'un fan : Jung Ho-yeon pourrait revenir pour la saison 2 mais dans un nouveau rôle. Enfin, pas non plus avec un personnage très éloigné de Sae-byeok : elle pourrait jouer sa soeur jumelle.

Le créateur de Squid Game a d'abord laissé entendre qu'il sera difficile pour une grande partie du casting de revenir après la mort de leurs personnage mais qu'il va "essayer quelque chose" pour les faire revenir dans la suite. C'est à ce moment-là qu'il a évoqué la possibilité d'une jumelle de Sae-byeok. Jung Ho-yeon qui a perdu beaucoup de poids après le succès de la série ne semble pas totalement contre puisqu'elle a elle-même plaisanté : "Je pourrais changer de couleur de cheveux. On peut faire une petite opération de chirurgie" lors du red carpet des PGA ce dimanche 20 mars 2022. Mouais, on n'est pas si sûr que ce soit une bonne idée...