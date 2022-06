SONDAGE Stranger Things saison 4 : team Steve ou team Jonathan pour Nancy ? Le choix impossible

Que serait une série sans un triangle amoureux ? Pas grand chose, on est d'accord. Même Stranger Things l'a compris. Au début de la série, Nancy (Natalie Dyer) était en couple avec Steve (Joe Keery), une relation qui a rapidement pris fin. Par la suite, c'est avec Jonathan (Charlie Heaton) qu'elle s'est mise en couple. Et d'ailleurs, les interprètes de Nancy et Jonathan sont en couple dans la vie.

Mais depuis que Jonathan a déménagé loin de Hawkins, ça semble plutôt tendu dans sa relation avec Nancy. Et la saison 4 n'hésitait pas à initier un nouveau rapprochement entre la jeune femme et Steve. De quoi diviser les fans de la série. Et toi, es-tu plutôt team Steve ou bien team Jonathan ? Dis-le nous dans notre sondage.

Le sondage spécial triangle amoureux de Stranger Things