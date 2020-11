Solo - A Star Wars Story 2 : bientôt une suite ? Le réalisateur y croit

Officiellement, la saga cinématographique Skywalker est terminée. Lucasfilms l'a répété de nombreuses fois, le film L'Ascension de Skywalker sorti en décembre 2019 avait vocation à conclure l'histoire de ses nombreux personnages emblématiques. Une situation qui convient à tout le monde - quitte à continuer à explorer cet univers, autant suivre de nouveaux héros désormais, mais qui ne semble pas avoir été entendue par Ron Howard.

Un film Solo 2 à venir ?

Le réalisateur qui a récupéré le spin-off Solo - A Star Wars story (2018) en cours de route et qui lui a donné la forme que l'on connait, a en effet ouvert la porte à une possible suite. "Je pense qu'il y a un réel intérêt pour ces personnages et je crois qu'il y a un intérêt général pour le monde des gangsters" a-t-il ainsi révélé au micro de Lights, Camera Barstool.

Attention, on préfère vous prévenir, il est bien évidemment trop tôt pour s'exciter à l'idée de retrouver Alden Ehrenreich et Donald Glover dans les peaux de Han Solo et Lando d'ici quelques années. Ron Howard l'a précisé, un tel projet semble encore caché dans les placards des studios, "Je peux vous assurer qu'il n'y a encore rien de développé actuellement pour un film ou un projet sur Disney+". Toutefois, le cinéaste a également tenu à le confier, il ressent un véritable espoir à ce sujet. Après tout, il l'a rappelé, "L'une des choses géniales avec ce film, c'est qu'il y a une réelle affection qui est portée à Solo. Et forcément, c'est plutôt de bon augure pour voir la situation se renverser".

Une déclaration improbable tant le film semble surtout avoir été critiqué pour son histoire chaotique, mais s'il y a bien une chose que 2020 a pu nous apprendre c'est que plus rien ne peut nous surprendre désormais. Aussi, on ne serait même pas étonné de voir Disney annoncer un Solo 2 d'ici la fin de l'année...