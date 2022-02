Snapchat lance ENFIN l'une des fonctionnalités les plus demandées (et il était temps)

Réseau social favori des influenceurs (avec Instagram of course), Snapchat compterait actuellement plus de 293 millions d'utilisateurs actifs dans le monde. Lancé en 2011 (eh oui, déjà), le réseau social permettrait même à de plus en plus de jeunes de faire fortune. Mais si tu as créé ton compte il y a des années, tu regrettes peut-être ton nom d'utilisateur. Bonne nouvelle, tu vas enfin pourvoir le modifier.

Changer son nom sur Snapchat, c'est enfin possible !

Si tu regrettes ton nom d'utilisateur, Snapchat va enfin te permettre de le modifier. C'est à partir du 23 février que les snapchatters utilisant à la fois iOS tout comme Android vont pouvoir changer leur nom d'utilisateur. Comme le précise le communiqué de presse, ce changement n'aura pas d'incidence sur la liste d'amis, le score Snap ni sur les memories. Le twist ? Il faudra bien réfléchir avant de modifier le nom puisqu'on ne peut faire ce changement qu'une fois par an.

Comment faire pour changer le nom d'utilisateur sur Snapchat ?

Alors, comment faut-il faire pour changer ton nom d'utilisateur sur Snap ? Voici la façon de procéder :

- Appuyer sur le Bitmoji en haut à droite de l'appareil photo.

- Sélectionner les paramètres (en appuyant sur la roue en haut à droite).

- Appuyer sur Nom d'utilisateur puis Modifier le nom d'utilisateur.

- Taper le nouveau nom et se reconnecter pour confirmer le changement.