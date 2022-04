Slimane papa : le joli prénom de sa fille enfin partagé avec ses fans

Après avoir révélé être devenu papa de son premier enfant, Slimane a posté des photos de sa fille sur les réseaux (en lui cachant le visage). Et maintenant, le gagnant de The Voice 5 a révélé le prénom de sa baby girl ! Une révélation que le chanteur et ami de Vitaa a faite sur Instagram, lors du baptème du bébé.

Slimane papa comblé : il dévoile le prénom de sa baby girl Slimane, Slimane Nebchi de son nom complet, est devenu papa de son premier enfant en février 2022. Il s'agit d'une petite fille née prématurée, dont il a donné des nouvelles ce mercredi 27 avril 2022, sur son compte Instagram. Le gagnant de The Voice 5 qui est coach dans la version belge de l'émission de chant a en effet confié que son bébé va beaucoup mieux et a aussi révélé le prénom de sa baby girl ! "Je t'aime Esmeralda... Je pensais tout savoir de l'amour... puis tu es arrivée" a-t-il commenté en légende du post Insta.