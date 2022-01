Shawn Mendes et Camila Cabello de nouveau en couple ? Les photos qui sèment le doute

Shawn Mendes et Camila Cabello de nouveau en couple ?

Les fans étaient nombreux à kiffer le couple formé par Shawn Mendes et Camila Cabello. En juillet 2019, les photos d'eux en train de s'embrasser ne laissaient plus de place au doute sur leur relation. Les amis étaient devenus des amoureux. Mais le couple de stars de la chanson a fini par se séparer en novembre 2021. Depuis, beaucoup d'internautes espèrent un retour de flamme, et il semblerait que ce soit possible. TMZ a dévoilé des photos de l'interprète de Treat You Better et de l'interprète de Havana, très proches et complices.

Des photos qui ont été prises ce 6 janvier 2022, à Miami, en Floride. Shawn Mendes et Camila Cabello ont été vus ensemble ce jour-là, ils ont promené leur chien Tarzan, un adorable golden retriever qu'ils avaient pris ensemble. "Soit Shawn Mendes et Camila Cabello se sont remis ensemble, soit ils sont de très bons co-parents pour leur fils à poils... car le trio vient d'être aperçu en train de se promener à Miami" a précisé le tabloïd US. Et effectivement, les images sèment le doute sur leur relation.

"Notre amour l'un pour l'autre en tant qu'humains est plus fort que jamais"

Pour rappel, Camila Cabello n'était jamais tombée amoureuse avant Shawn Mendes. C'était ce que la chanteuse avait dit quand elle s'était confiée sur leur couple à l'époque. Et malgré leur rupture, les ex avaient assuré dans un post sur les réseaux être en bons termes et s'aimer encore : "Nous avons décidé de mettre fin à notre relation amoureuse, mais notre amour l'un pour l'autre en tant qu'humains est plus fort que jamais". "Nous avons commencé notre relation en tant que meilleurs amis et nous continuerons à être les meilleurs amis" avaient précisé les chanteurs du tube Señorita. Cela signifie-t-il qu'ils sont juste restés amis et rien de plus ? Ou qu'ils sont restés amis mais qu'ils pourraient se donner une nouvelle chance ?