Sex Education saison 3 : Margot Robbie au casting ? La fausse annonce qui a affolé Twitter

Le tweet a obtenu plus de 2 000 commentaires, plus de 63 000 retweets et plus de 232 000 likes. Mais mauvaise nouvelle pour les fans de la comédienne du Loup de Wall Street et de Once Upon a Time... in Hollywood, ils ne la verront pas dans Sex Education. C'est une fausse rumeur avec un montage photos. Car si la photo d'Emma Mackey est bien tirée d'une scène de la série, en revanche, celle de Margot Robbie est issue du film Scandale (avec Charlize Theron et Nicole Kidman) sorti en 2019.