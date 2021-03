Selena Gomez prête à arrêter la musique définitivement ? "Je veux me donner une dernière chance"

Atteinte d'une maladie chronique, le lupus, Selena Gomez s'est vue obligée de mettre en pause sa carrière musicale en 2016. L'enfer a alors commencé pour la star, car elle est tombée en dépression, a subi une greffe de rein pour sauver son état de santé et s'est retrouvée internée en hôpital psychiatrique, mais heureusement, elle a réussi à s'en sortir. Elle a même pu reprendre le chemin du studio pour enregistrer son album "Rare" et ses singles Bad Liar, Lose You To Love Me ou encore Selfish Love, son nouveau feat avec DJ Snake.

Selena Gomez, bientôt la fin de sa carrière musicale ?

Selena Gomez sortira aussi son EP "Revelacion", porté par les sons en espagnol De Una Vez et Baila Conmigo, le 12 mars 2021. Un projet très attendu par ses fans, mais avec peut-être moins d'engouement que pour ses précédents opus. Il faut reconnaître que la meilleure pote de Taylor Swift peine à retrouver son succès d'avant depuis son break. "C'est difficile de continuer à faire de la musique quand les gens ne vous prennent pas vraiment au sérieux", avoue Selena Gomez en interview avec le magazine Vogue.

L'interprète d'Anxiety en arrive même à se demander : "À quoi ça sert ? Pourquoi est-ce que je continue de faire ça ? Je pensais que 'Lose You To Love Me' était la meilleure chanson que je n'ai jamais sortie, mais pour certaines personnes, ce n'était pas encore assez. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment ma musique, je leur suis reconnaissante. C'est pour ça que je continue mais je pense que la prochaine fois que je ferai un album, ce sera différent."

Rassurez-vous, Selena Gomez se laisse encore un peu de temps avant de prendre une décision qui pourrait être radicale : "Je veux me donner une dernière chance avant de peut-être arrêter la musique", confie-t-elle à Vogue. Croisez les doigts !