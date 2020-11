Secret Story : la victoire d'Emilie Nef Naf truquée ? Une ancienne candidate balance

Si Secret Story s'est terminée après 11 saisons, les révélations continuent de tomber. En mai dernier, Maeva Martinez, candidate de la saison 4, avouait avoir triché et découvert les secrets des autres candidats. C'est aujourd'hui au tour de Cindy Lopes de balancer. Dans une interview accordée à Jordan de Lux dans L'instant de Lux de Non Stop People, l'ancienne candidate de la saison 3 accuse la production d'avoir truqué les résultats des votes pour faire gagner Emilie Nef Naf : "La chose qui m'a le plus étonnée, ça a été la gagnante, Emilie. Moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre parce qu'elle n'avait aucune notoriété à la sortie de l'émission. C'est-à-dire que moi, j'avais fait des bookings avec elle et il n'y avait personne qui venait faire des photos avec elle".

La victoire d'Emilie Nef Nef dans Secret Story truquée selon Cindy Lopes

Elle essaie de comprendre : "Après c'était peut-être pas politiquement correct de faire gagner une nana qui avait un peu la cuisse légère - enfin, j'étais pas une cuisse légère, il faut quand même le rappeler : je n'ai couché avec personne dans l'émission (...) Moi, je ne pense pas que les votes étaient tout à fait corrects". Quand on lui demande si elle a des preuves de ces accusations, elle répond : "Ouais, il y a eu des enquêtes qui ont été faites". Elle ne comprend pas pourquoi elle n'a pas gagné, alors que, selon elle, 'il "y avait assez de scandales" autour d'elle. De quoi confirmer les propos de Benjamin Castaldi et Adrien Lemaître qui avouaient que la triche était bel et bien présente au sein du jeu... Pas sûr que cela plaise à la chérie de Jérémy Menez...