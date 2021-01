Secret Story : de "gros dérapages étouffés" à cause de la drogue et de l'alcool, Castaldi balance

L'alcool a souvent fait des ravages dans la vie, mais aussi dans les émissions de télé-réalité... Voilà donc pourquoi la quantité est aujourd'hui contrôlée et surveillée en tournage : les candidats ont désormais par exemple le droit à un ou deux verres ou alors à une ou deux bouteilles pour une quinzaine de personnes, comme l'ont déjà expliqué Carla Moreau, Kevin Guedj, Paga, Manon Marsault et Julien Tanti en interview avec PRBK. Rien à voir avec avant donc, et surtout avant l'époque de Secret Story, où les dégâts étaient plus réguliers.

"Ils faisaient passer de la came dans les cols de chemise"

En plein débat sur l'agression de Joé Bédier, le maire de Saint-André, par des candidats des Vacances des Anges 4 à La Réunion, sur le plateau de TPMP, Benjamin Castaldi est revenu sur les dérapages auxquels il a pu assister dans Secret Story à cause de l'alcool et de la drogue : "C'était un fléau chez nous lors de Secret Story, parce qu'effectivement on avait tendance à ne pas contrôler l'alcool et on a eu de gros dérapages sur Secret !"

L'ex-présentateur de l'émission culte de télé-réalité a ensuite expliqué : "On a eu de gros dérapages sur Secret qui ont été évidemment étouffés parce qu'à l'époque il n'y avait pas forcément la puissance des réseaux, mais il y a eu des drames qui se sont noués à cause de l'alcool ! La drogue aussi, c'était un fléau, on ne va pas se mentir ! Même sur Secret, on a démantelé des réseaux puisqu'ils faisaient passer de la came dans les cols de chemise !" Heureusement que les candidats sont désormais beaucoup plus surveillés et contrôlés !