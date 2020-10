Paga (Les Marseillais) : "Il y a des candidats qui mentent, qui se servent du off" (Interview)

"On a fait deux fois le test PCR, obligatoire, et le test sérologique"

Le tournage des Marseillais VS Le reste du monde 5 a été assez particulier pour les candidats et la production à cause du coronavirus. Déjà, ils ont dû tourner pour la première fois en France, mais ils ont surtout dû respecter des règles sanitaires bien précises : "On a fait deux fois le test PCR, obligatoire, et le test sérologique. Même tout l'équipe à l'intérieur ne pouvait pas sortir. Il fallait qu'ils mettent le masque. C'était une vraie organisation. Au final, j'ai eu un deuxième confinement parce que rester un mois et demi, deux mois sans sortir, ce n'est pas fastoche. Même le dimanche en jour off, on n'avait pas le droit de sortir", confie Paga à PRBK.

Le fraté de Benjamin Samat, Jessica Thivenin, Julien Tanti et les autres nous avoue ensuite que les candidats "ne sont pas logés dans le même hôtel" avant leur entrée dans l'aventure : "C'est vraiment très strict. Il faut que ce soit vrai. Si on commence à avoir tous le téléphones, à être dans le même hôtel et si on ne se confine pas, c'est un carnage."

"On n'a pas le droit d'approcher les cadreurs"

Pourquoi se passe-t-il toujours des histoires en off ? Les candidats ne dorment jamais ? Paga nous éclaire à ce sujet : "Le off existera toujours. Tu es obligé de vivre donc forcément tu parles et il y a des histoires, mais ce qu'on évite de faire, c'est de pousser la chose au niveau des histoires. Après tu es obligé de parler. Parfois, on vit la nuit. Parfois, il y en a qui mentent, qui se servent du off. "J'ai vu Greg et Maeva parler", c'est tout bidon. Ils se sont croisés et dit deux conneries et l'autre va amplifier, suramplifier. Qui dit la vérité ? C'est pour ça que le off c'est nul parce qu'il n'y a pas la caméra pour dire qui a raison et qui a tort."

Sinon, vous saviez que les participants des Marseillais VS Le reste du monde 5 n'avaient pas le droit de parler aux cadreurs ? "On n'a pas le droit de les approcher alors encore moins avec le confinement. Dans le sens où on leur dit bonjour le matin par respect, c'est normal parce qu'ils sont entrés dans notre vie", explique l'ex d'Adixia en interview avec PRBK.

