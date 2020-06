Scrubs : bientôt un film ? Zach Braff y croit "Je pense que ça va se faire"

Bientôt un film Scrubs ?

Qui a dit que 2020 était une mauvaise année ? Il y a quelques mois, Zach Braff et Donald Faison ont lancé le podcast Fake Doctors, Real Friends dans lequel ils regardent Scrubs et dévoilent de nombreuses anecdotes de tournage, souvent en compagnie d'autres acteurs ou réalisateurs de la cultissime comédie. Et cette semaine, l'inégalable interprète de J.D. s'est même amusé à annoncer une très bonne nouvelle.

A l'occasion d'un épisode inédit de ce podcast, le comédien a en effet profité du sujet lancé par son ami BJ Mendelson (un auteur) pour se livrer sur ses envies d'un retour de Scrubs à l'écran. Et visiblement, à l'instar de Sarah Chalke (Elliot), la porte est clairement ouverte de son côté, "On en parle, j'ai d'ailleurs rappelé le cas de Psych qui en est maintenant à deux téléfilms à succès".

"Je pense que ça va se faire"

Selon Zach Braff, un téléfilm réunion "serait fun" à réaliser. Toujours en contact avec toutes les stars de la série, il a assuré, "Je pense que ça serait génial pour nous tous de faire quelque chose comme ça". Alors attention, ne vous emballez pas encore, il l'a par la suite précisé, "Il faut juste que l'on arrive à convaincre Disney [qui détient ABC qui détient les droits, ndlr] et Bill Lawrence [le créateur] de se lancer". Néanmoins, ces incertitudes ne semblent avoir aucun impact sur son optimisme, "Mais je pense que ça va se faire. Les fans semblent réellement le vouloir !"

Il est vrai qu'un tel film pourrait nous aider à oublier cette décevante saison 9/spin-off - même si on sait tous que le vrai final est celui de la saison 8, et surtout, il permettrait à toute l'équipe de rendre un magnifique hommage à Sam Lloyd, le génial interprète de Ted, récemment décédé des suites d'un cancer.