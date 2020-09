Scream : Marley Shelton (Judy Hicks) de retour dans le nouveau film !

Un autre personnage culte de retour dans Scream !

"Bonsoir Sidney", comment oublier cette phrase culte de Scream ? Cette saga a marqué toute une génération et a bien l'intention d'en marquer une nouvelle puisqu'après les quatre films sortis en 1996, 1997, 2000 et 2011, un nouveau verra le jour en janvier 2022.

Le tournage, à Wilmington en Caroline du Nord, n'a pas encore commencé, mais le casting se dévoile de plus en plus. On sait par exemple que Neve Campbell (Sydney), Courteney Cox (Gale) et David Arquette (Dewey) sont de retour dans le 5e film Scream et ils ne sont pas les seuls : Marley Shelton, aka la flic adjointe Judy Hicks dans Scream 4, reprend elle aussi du service pour la suite de la franchise de Wes Craven (mort en 2015) !

La suite du casting dévoilée

Le casting sera complété par Jack Quaid (The Boys), Jenna Ortega (You et The Babysitter : Killer Queen), Melissa Barrera (Vida), Dylan Minnette (13 Reasons Why), Mason Gooding (Love, Victor), Kyle Gallner (Smallville), Jasmin Savoy Brown (The Leftovers) et Mikey Madison (Better Things).