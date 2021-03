Scènes de Ménages : des secrets de tournage révélés, vous ne verrez plus la série de la même façon

Si les noms de famille des personnages de Scènes de Ménages ne devraient jamais être dévoilés, Mathieu Laurentin, producteur exécutif de la série de M6, a profité d'une interview accordée à Télé-Loisirs pour dévoiler quelques autres secrets de tournage. Oui, après la lecture de cet article, vous ne verrez plus la shortcom de la même façon.

De vraies photos à l'écran ?

Alors que l'on savait déjà que les acteurs mangent réellement les plats présentés à l'écran, on sait désormais que tout le casting participe également aux décors de Scènes de Ménages. Comment ? "Une des premières choses que l'on a fait quand on a constitué les décors, c'est de demander aux comédiens de nous donner des photos d'eux plus jeunes" a dévoilé producteur. Autrement dit, il suffit d'ouvrir l'oeil pour apercevoir quelques souvenirs réels dans les cadres disposés un peu partout dans les différentes pièces.

Des appareils ménagers branchés ?

On le sait, les appartements ou maisons des couples n'existent pas. Il s'agit en réalité de simples décors construits pour l'occasion, cachés dans de gigantesques hangars. Toutefois, tout n'est pas faux à l'écran. Par exemple, Mathieu Laurentin l'a précisé à Télé-Loisirs, aucun appareil électroménager n'est en carton pâte, "Les frigidaires fonctionnent en revanche le reste est "en état de marche" mais ne fonctionne pas". Pourquoi donc ? "Pour des raison pratiques d'arrivées ou d'évacuations d'eau". Cependant, si les appareils ne servent pas, sachez qu'ils "sont tout de même entretenus au cas où on en aurait besoin". Ça sent les barbecues à la fin de chaque tournage...

Une main verte sincère ?

Enfin, à l'instar de ce qui se fait dans de nombreux foyers, les différentes fleurs et plantes que l'on peut voir à l'écran sont à la fois "des vraies et des fausses". De quoi permettre à la série de garder une certaine crédibilité, notamment quand les personnages les arrosent, mais surtout... de décorer les bureaux des créateurs. Le producteur l'a en effet confié, "Après les tournages, on met les vraies dans les bureaux pour qu'elles aient de la lumière naturelle, on les arrose... Ça égaye."