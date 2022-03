Sarah Lopez : "T'es une énorme m*rde", Bryan Dubois l'insulte violemment après sa rupture avec Tom Brusse

Sarah Lopez quittée en direct, Bryan Dubois se moque

C'est l'événement télé improbable de ce mois de mars : Sarah Lopez (10 couples parfaits 5) vient de subir la rupture la plus humiliante de l'année. Alors que certaines personnes se font larguer discrètement par SMS, la candidate de télé-réalité a de son côté vu Tom Brusse profiter de son passage dans l'édition espagnole Secret Story pour l'appeler et la quitter en direct de la maison des secrets, alors qu'elle était chez elle à Dubaï.

Un moment traumatisant pour la jeune femme qui n'a pu cacher son émotion au téléphone, "Tu me fais énormément de mal... Je suis toute seule à Dubaï. Tu ne peux pas dire que tu me respectes, ce n'est pas possible Tom ! Je suis complètement malade", mais qui a visiblement beaucoup fait rire Bryan Dubois, le frère de Sebby Daddy, que l'on a déjà pu suivre dans Secret Story 11 ou 10 couples parfaits 4.

"T'es une méchante personne Sarah"

A l'occasion d'une soirée mouvementée, le jeune homme n'a en effet pu s'empêcher d'enregistrer une story sur ses réseaux sociaux afin de se moquer de la nouvelle célibataire, mais également pour l'insulter : "Petit message pour Sarah Lopez. On a vu que Tom Brusse a fait des petites dingueries dans Secret Story Espagne. (...) Sarah Lopes tu es une belle grosse m*rde, tu mérites ce qui t'arrive et Tom Brusse on est ensemble. Tu l'as bien mis dans son c**."

Des propos sans aucune classe et particulièrement choquants qui posent une question : quelle est la raison d'un tel acharnement ? La réponse est simple : la vengeance. Il l'a en effet rappelé dans sa vidéo, Sarah aurait été la première à se moquer de lui par le passé quand il avait traversé une situation identique. "Tu m'avais boloss quand j'étais dans Secret Story. Tu m'avais filmé, tu pensais que c'était marrant, tu avais écrit un truc méchant sur moi. Tu es une méchante personne", a-t-il ainsi appuyé, avant de rappeler plus loin, "Bien fait pour ta gu*ule Sarah Lopez. (...) T'es une énorme m*rde".

Un comportement ridicule qui ne devrait pas rester sans conséquences, auquel a notamment participé Adrien Laurent. Le jeune homme, qui était présent aux côtés de Bryan, s'est lui aussi moqué de Sarah Lopez en balançant des "Karma poto" et en envoyant de faux bisous à la jeune femme en plus de quelques punchlines incompréhensibles.

On a hâte de voir leurs têtes quand ils découvriront que la rupture de Tom et Sarah était un coup monté pour le buzz...