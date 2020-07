Sam (Koh Lanta 2020) victime de fans un peu trop insistants : "Qu'on m'oublie un peu"

Le jeune Sam a sans aucun doute marqué l'histoire de Koh Lanta en 2020 ! Il a impressionné tous les candidats, Denis Brogniart et la majorité des téléspectateurs, même si son attitude un peu froide n'a pas forcément fait l'unanimité. À sa sortie du jeu, Sam n'a pas manqué de préciser qu'il n'est pas comme ça "dans la vie de tous les jours". D'ailleurs, à quoi ressemble sa vie aujourd'hui ? Eh bien, le protégé de Teheiura ne peut plus vraiment se balader en mode incognito dans la rue, ni même chez lui.

"Tout ce que je veux, c'est reprendre ma vie normalement"

Interviewé par Dernières Nouvelles d'Alsace, Sam, qui a défendu ses anciens concurrents face aux insultes des internautes, avoue qu'il n'était pas prépare à toute cette notoriété après Koh Lanta 2020 : "des gens ont réussi à trouver mon adresse, et ils m'envoient plein de courrier, me félicitent, me demandent des photos dédicacées. La boîte aux lettres de mes parents déborde, on a dû couper la ligne de téléphone fixe", confie-t-il avant d'ajouter : "je ne m'attendais pas à ça. J'ai décidé de ma propre initiative de faire un message sur Instagram pour que ça cesse. La production ne m'a pas forcé, comme j'ai pu l'entendre ici ou là."

L'ébéniste de 21 ans, qui refuse de se mettre aux réseaux sociaux, avoue ensuite son plus grand souhait : "qu'on me laisse tranquille et qu'on m'oublie un peu. Tout ce que je veux, c'est reprendre ma vie normalement." Ça viendra, mais pas tout de suite.