Ryan Reynolds : sa magnifique déclaration d'amour à Blake Lively... (presque) sans troll

Comme dirait une certaine Juliette : "Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau". Une phrase niaise et gnan-gnan ? Oui, mais visiblement approuvée par Ryan Reynolds. Rassurez-vous, la star de Deadpool n'a pas décidé d'incarner Roméo dans un reboot de la cultissime comédie musicale du début des années 2000 (c'est cadeau pour le coup de vieux), il a simplement profité d'une cérémonie de récompenses pour faire une jolie déclaration d'amour à sa femme, Blake Lively.

Ryan Reynolds déclare sa flemme à Blake Lively

En effet, alors que Ryan Reynolds et Blake Lively passent habituellement leur temps à se charrier sur les réseaux sociaux, le comédien - récemment vu dans le film Free Guy, a exceptionnellement rangé son côté troll ce lundi 1er novembre 2021 afin de nous balancer son bonheur au visage et faire rager tous les célibataires sur Terre.

"Je tiens à remercier ma femme, Blake, a déclaré l'acteur lors des Magazine Innovator Awards organisés par le WSJ. C'est un génie, c'est une femme de la renaissance et elle me pousse constamment de façons dont je n'aurais jamais imaginé être poussé." C'est beau ? C'est mignon ? Oui, mais Ryan Reynolds n'a évidemment pu s'empêcher de casser ce romantisme inattendu en y ajoutant une petite vanne, "J'ai l'impression que [ce qui vient d'être dit] sonne un peu comme un rapport de police."

L'acteur veut rester avec sa famille

Pour rappel, Ryan Reynolds a récemment décidé de mettre sa carrière de comédien en pause. La raison ? Il souhaite simplement profiter de ses proches après avoir été longtemps éloigné d'eux par les tournages. "J'essaie simplement de me dégager du temps afin de pouvoir le passer avec ma famille, a-t-il assuré auprès du Hollywood Reporter. C'est quelque chose que je ne pourrais jamais rattraper, or ce temps est précieux. Je vais donc probablement m'éloigner des plateaux de cinéma jusqu'à la fin de l'été. C'est une décision prise pour passer plus de temps à la maison."