Roswell, New Mexico : ce baiser entre Michael et Alex a failli être censuré

En plus de l'histoire entre Max et Liz, l'autre couple de Roswell, New Mexico qui affole les fans est Malex alias Michael (Michael Vlamis) et Alex (Tyler Blackburn). Dès le premier épisode de la série, on comprend qu'ils ont vécu une histoire d'amour au lycée, malgré la famille homophobe d'Alex. Les deux personnages y échangent même un baiser passionné... qui a failli ne pas être montré !

Pourquoi le baiser entre Alex et Michael a failli être censuré

Les téléspectateurs de Roswell, New Mexico ont failli devoir attendre un peu plus longtemps avant de comprendre la vraie nature des sentiments entre Michael et Alex. Dans une interview donnée à DigitalSpy, la créatrice de la série, Carina Adly MacKenzie, a dévoilé que la fameuse scène du baiser (voir le gif ci-dessous) du pilote a failli être coupée au montage. Pourquoi ? L'épisode était en fait trop long et la chaîne a proposé de supprimer ce baiser, pourtant important pour l'histoire, pour le mettre dans un autre épisode.