Riverdale : un acteur de la série Netflix s'est marié, il dévoile une photo du mariage

Jordan Connor alias Sweet Pea dans Riverdale s'est marié

Après la pause de la saison 5 de Riverdale, les fans ont pu voir la suite des épisodes, la saison 5 partie 2 de Riverdale, sur Netflix. Chaque semaine, ils ont droit à un épisode pour retrouver le casting : KJ Apa (Archie), Lili Reinhart (Betty), Cole Sprouse (Jughead), Camila Mendes (Veronica), Charles Melton (Reggie), Madelaine Petsch (Cheryl), Vanessa Morgan (Toni) ou encore Casey Cott Kevin). Et alors que KJ Apa va devenir papa (sa chérie Clara Berry est enceinte), un acteur s'est marié dans la vraie vie.

Qui ? Jordan Connor alias Sweet Pea dans la série à succès. Le comédien s'est uni à vie avec Jinjara Mitchell. Le mariage s'est déroulé ce samedi 4 septembre 2021, devant leurs amis proches et leur famille au Long Beach Lodge Resort en Colombie-Britannique (Canada) d'après Brides, qui a organisé la cérémonie.

Brides a d'ailleurs précisé à propos du mariage entre Jordan Connor et Jinjara Mitchell a écrit : "@thejordanconnor et @jinjara sont officiellement mariés ! Après un an de report, l'acteur de Riverdale et sa femme actrice ont dit 'je le veux'". Eh oui, car ils s'étaient fiancés en 2018, mais à cause de la pandémie de coronavirus, ils ont dû attendre avant de se marier.

C'est désormais chose faite ! "Meilleur jour de ma vie" a commenté l'acteur de Riverdale ce dimanche 5 septembre 2021 sur Instagram, en postant une première photo de lui et de sa femme le jour J.