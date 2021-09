Riverdale saison 5 : Josie de retour dans la série, grosse évolution à venir

Riverdale saison 5 : un personnage culte enfin de retour, grosse évolution à venir

L'épisode 15 de la saison 5 de Riverdale, diffusée sur la CW et Netflix, s'annonce immanquable. La raison ? Josie, personnage culte de la série, va faire son grand retour dans cette partie 2 après plusieurs années d'absence. Et pour l'occasion, les créateurs lui ont imaginé une vie totalement différente et épique. Attention spoilers.

Retrouvailles très spéciales Si l'épisode en question comportera quelques passages musicaux, ce qui devrait apporter une ambiance originale à l'ensemble, il sera également porté par des moments sous tension. En cause ? Ses retrouvailles avec Melody (Asha Bromfield) et Valerie (Hayley Law), ex-membres des Pussycat, ne seront pas des plus chaleureuses. "Elles n'ont pas vraiment été en contact depuis tout ce temps, a rappelé Ashleigh Murray. Donc vous pouvez imaginer qu'après ne pas avoir donné suite à un message pendant 8 ans... Ca risque d'être un peu bizarre". On pari combien que l'épisode se terminera avec une réconciliation sur scène ? Néanmoins, la question que l'on peut désormais se poser est la suivante : combien de temps ce retour va-t-il durer ? Etant donné que Josie est censée être en tournée, on peut malheureusement imaginer que son arrêt à Riverdale sera de courte durée et qu'elle repartira rapidement sur les routes...

