Rihanna enceinte et trompée par A$AP Rocky ? La supposée maîtresse Amina Muaddi réagit

Sauf qu'en voyant que la polémique sur sa supposée liaison extra-conjugale avec A$AP Rocky enflait sur les réseaux, Amina Muaddi a décidé de couper court à la rumeur. "Au cours des dernières 24 heures, je me suis souvenue que la société dans laquelle on vit préférait alimenter de fausses informations au détriment des bonnes et qu'elle n'avait aucune limite" a déploré la it-girl dont les chaussures inondent Instagram.

Rihanna attend son premier enfant, ce qui set "l'un des meilleurs moments d'une vie" a rappelé Amina Muaddi, et "par conséquent, je me dois de prendre la parole, pas seulement parce que ça me concerne mais aussi et surtout parce que cela concerne des personnes dont je suis proche et pour qui j'ai un profond respect et une très grande affection".

Alors qu'un proche de Rihanna et A$AP Rocky avait aussi démenti la rumeur de tromperie et de séparation, la créatrice de chaussures a conclu : "Pendant que Riri continue de vivre sa vie sereine de femme enceinte bien habillée, et que je retourne à mon business, je vous souhaite à tous un beau week-end de Pâques".