Rémi (Mariés au premier regard 2020) divorcé d'Elo : "J'en veux surtout aux experts psychologues"

Sur les 15 candidats qui ont participé à la saison 4 de Mariés au premier regard, 4 sont aujourd'hui encore en couple : Delphine et Romain ainsi que Joachim et Elodie. Malheureusement, tous n'ont pas eu cette chance, à l'instar de Rémi. Outre l'échec de sa relation avec Elo, le candidat s'est dit outré du montage qui a été fait : "Le montage de l'épisode d'hier il est faux dans sa chronologie et en plus il est faux dans ce qu'il raconte.", dénonce-t-il dans une interview accordée à Télé Loisirs, avant de rétablir la vérité : "M6 nous raconte qu'on s'était embrouillés, 3 à 4 jours après notre voyage de noces. Et après cette engueulade, c'est fini. Sauf que c'est faux. La fameuse scène où on s'embrouille, elle s'est en fait déroulée le premier jour du voyage de noces. On est allés au bout de notre voyage. C'est sûr que le fait qu'elle dorme ailleurs le premier matin de notre voyage de noces, cela a été un élément déclencheur mais après il s'est passé d'autres choses !".

"Je passe pour un psychopathe"

Le technicien qualité dans l'industrie de 36 ans n'est pas satisfait de l'image qui a été renvoyée : "Je passe pour un psychopathe. Dans la scène, on voit qu'elle me reproche de lui avoir trop écrit, alors que parfois elle m'avait reprochée de ne pas lui écrire assez. Cela m'arrivait de faire des soirées et de ne pas lui écrire. On a des torts tous les deux, on est adultes." Il ajoute : "Je passe pour quelqu'un de misogyne. Ils ont monté le truc comme si cela avait été fatal pour notre couple. On est passés au dessus de cette embrouille. M6 montre que mon mauvais côté. Je ne me reconnais pas dans ce portrait. On a l'impression que je m'énerve contre le moindre détail. Forcément, dans ce contexte, on dort 3 à 4 heures par nuit."

Rémi dénonce le montage et critiquent les experts

Alors que la diffusion vient de se terminer sur M6, il dit regretter sa participation à l'émission : "Je regrette dans le sens où au final je ressors avec une image déplorable. Je sais qu'il y avait un montage à faire, on est un couple qui n'a pas marché alors je comprends qu'ils aient mis d'autres couples en avant, mais après il faut qu'ils montrent les choses. Ce sera plus compréhensible par les téléspectateurs. Je regrette par rapport au résultat car ça n'a pas collé. La production nous a traités comme des stars, ils étaient aux petits soins avec nous." Pour finir, il remet en cause le travail des experts : "J'en veux surtout aux experts psychologues. Ils sont censés avoir fait une analyse, des compatibilités. Je pense qu'on n'était pas compatibles."