Reef Break : l'endroit où la série est tournée pourrait vous étonner

Un an après sa diffusion aux Etats-Unis sur ABC, Reef Break a débarqué en France. L'occasion de revoir Poppy Montgomery sur nos écrans, quatre ans après la fin de Unforgettable. Pour les besoins de la série, l'actrice n'a pas eu besoin de se mettre au surf puisqu'elle a dévoilé avoir une doublure pour toutes les scènes où son personnage, Cat Chambers, va à l'assaut des vagues. Mais ce n'est pas le seul secret que nous cache la série.

Reef Break n'est pas tournée aux Etats-Unis

L'action de Reef Break se déroule sur l'île de Reef qui, dans le show, est présentée comme un territoire des Etats-Unis. Une chose qui est fausse. Bien que les îles de Reef existent réellement (il s'agit d'un archipel de seize îles aussi appelées îles Swallow ou îles Matema, situé en Océanie), elles ne sont pas des territoires américains mais appartiennent aux îles Salomon. Ce n'est d'ailleurs même pas aux Etats-Unis que la saison 1 de Reef Break a été tournée !

La série a en réalité été mise en boîte en Australie, plus particulièrement sur la Côte d'Or, dans le Queensland, à l'est du pays. Un retour aux sources pour Poppy Montgomery qui est australienne (elle est née à Sydney). "C'est un endroit absolument magnifique. Mes trois enfants, qui ont la nationalité américaine, étaient présents sur le tournage. Et j'étais vraiment très heureuse qu'ils puissent découvrir où j'ai grandi et d'où je viens." a-t-elle confié à Télé 7 jours.

Reef Break n'est évidemment pas la première série à ne pas être tournée à l'endroit où l'action se déroule. Par exemple, Castle qui se déroule à New York était tournée à Los Angeles, Grey's Anatomy qui se passe à Seattle est tournée elle aussi à LA (certaines scènes ont été tournées à Seattle) et Good Doctor dont l'action se déroule à San José en Californie est mise en boîte à Vancouver au Canada !