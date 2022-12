Ratatouille : 5 clins d'oeil cachés que même les fans n'avaient pas vus !

4. Ces références à un autre film

En 2004, les fans du studio pouvaient découvrir Les Indestructibles. Et Ratatouille contient plusieurs références au long-métrage, notamment au méchant, Folamour (Bomb Voyage en version originale). Dans une scène du film, alors que Linguini et Colette font du patin à roulettes, on peut le voir en train de jouer les mimes. Son nom apparaît aussi dans une autre scène en Une d'un journal. Et ce n'est pas la seule référence : dans une scène, on peut apercevoir que Linguini porte un caleçon avec le logo des Indestructibles.