Le film Coco a-t-il confirmé que Les Indestructibles étaient morts après le deuxième film ? La théorie qui va vous faire pleurer

Au cas où vous ne le sauriez pas, il est devenu clair au fil des années que les films Pixar comme Toy Story et Le monde de Némo se déroulent en fait dans le même univers. Pour trouver les indices et références cachées, vous devez porter une attention particulière aux scènes des films. Cependant, tous les détails ne sont pas très joyeux. Sorti en 2017, Coco fait partie des meilleurs films Pixar et nous avait ému avec son histoire centrée sur "el dia de los muertos". Le film contient pas mal de détails cachés et de clins d'oeils aux autres films de la franchise mais l'un d'eux avait échappé à tout le monde (ou presque).

Un indice morbide sur Les Indestructibles dans Coco

Cet indice concerne les héros du film Les Indestructibles, qui a eu droit à deux volets sortis en 2004 et 2018, et qui seraient en fait morts ! Pourquoi cette théorie ? Dans une scène de Coco qui se déroule au Pays des Morts, on suit Miguel et Héctor qui sont en route pour le spectacle de talents afin de rencontrer Ernesto de la Cruz. En arrière-plan et brièvement, on peut voir une affiche avec les cinq membres de la famille de super-héros Parr, version squelette. La preuve en photo :