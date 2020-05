Raphaël (Mariés au premier regard 2) bientôt marié !

Si son mariage avec Caroline, qu'il a épousé devant les caméras de la saison 2 de Mariés au premier regard il y a presque 3 ans maintenant n'a pas tenu, Raphaël nage aujourd'hui dans le bonheur ! C'est à l'occasion de la Saint Valentin que le candidat de l'émission de dating a annoncé la bonne nouvelle : il est en couple et amoureux d'une jolie brune avec qui il s'affiche sur les réseau sociaux. A tel point qu'il a franchi une étape importante.

Raphaël a demandé sa chérie en mariage !

Alors que sa chérie fêtait son anniversaire ce mercredi 6 mai 2020, Raphaël a profité de ce jour particulier pour la demander en mariage. Il a en effet annoncé la nouvelle sur Instagram, où il a partagé la photo d'un bouquet de fleurs sur lequel repose une magnifique bague. "Ça part de là...", écrit-il en légende. On suppose qu'elle a dit oui ! De quoi ravir les internautes, qui ont été nombreux à adresser leurs félicitations aux amoureux... et on se joint à eux !

De son côté, son ex Caroline vit elle aussi le grand amour. Elle annonçait début janvier être en couple avec un mystérieux inconnu dont le prénom a pour initiale la lettre V...