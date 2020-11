Raiponce : on connaît enfin le vrai poids des cheveux de l'héroïne, et ça va vous donner mal au cou

Il y a 10 ans, Disney dévoilait Raiponce au cinéma. Un film devenu mythique avec le temps, au point de voir son univers être exploré de différentes façons ensuite à travers un court-métrage, un téléfilm ET une série, qui continue encore aujourd'hui de nous bluffer grâce notamment à la qualité de son animation. Il faut dire que les réalisateurs Byron Howard et Nathan Greno et leur équipe ont absolument tout donné pour faire honneur aux magnifiques cheveux de cette princesse pas comme les autres.

La logique oubliée dans Raiponce

Mais justement, à l'heure où tout le monde se retrouve coincé avec des coupes de cheveux horribles ou trop longues, la faute à la fermeture des salons de coiffure due au confinement mis en place en France, une question se pose : comment Raiponce a-t-elle fait pour supporter quotidiennement cette coupe d'une longueur interminable ? Le poids de ses cheveux devait forcément être immense et lui briser le cou...

La réponse à cette question est simple : les créateurs du film ont triché avec la réalité. Kelly Ward - une animatrice de talent chez Disney, spécialisée dans les cheveux, l'a en effet confié à Science Friday, ils ont tout simplement décidé de défier la logique et les lois de la physique pour le bien de l'histoire, "On a développé différentes façons de jouer avec la physique afin de nous assurer que, même si ses cheveux donnent l'impression d'avoir une épaisseur et un poids, elle puisse toujours être capable de les bouger facilement quand elle fait quelque chose".

Des cheveux plus lourds que des haltères

Et pour cause, si l'équipe du film s'était contentée de rester fidèle à la réalité, l'aventure de Raiponce n'aurait pas été aussi fluide, épique et stylée que celle finalement mise en scène à l'écran. Kelly Ward l'a précisé, d'après ses propres calculs la chevelure de la princesse mesurait à l'époque... 21 mètres. Résultat, son poids réel aurait dû osciller entre 27 et 36 kilos ! Et clairement, même Tibo Inshape ou Dwayne Johnson auraient du mal à vivre avec ça sur la tête au quotidien.

Donc oui, les réalisateurs de Disney ont triché, mais c'était soit ça, soit contraindre Raiponce d'avancer avec une charrette...