Rafael Nadal : on lui réclame 10 millions de dollars, plainte en vue contre la star de tennis ?

La saison 2022 de Rafael Nadal avait bien commencé. Après ses victoires à l'Open d'Australie puis à Roland-Garros, le joueur espagnol s'est blessé à Wimbledon et a été contraint au forfait avant sa demi-finale face à Nick Kyrgios (qui s'est finalement incliné en finale face à Novak Djokovic). Alors qu'il doit faire prochainement son retour sur le court, le tennisman et son équipe se retrouvent face à de lourdes accusations.

Deux hommes d'affaires réclament 10 millions de dollars à Rafael Nadal

Ce sont deux hommes d'affaires argentins qui ont décidé de monter au filet face à Rafael Nadal. Lisandro Borges et Arturo Alcahan reprochent à Carlos Costa, l'agent du tennisman, d'avoir rompu un contrat qu'ils auraient passé. Que s'est-il passé exactement ? Selon les deux hommes, ils auraient négocié depuis avril 2022 la participation à un voyage en Amérique Latine de Rafael Nadal. Le joueur devait se rendre en novembre prochain dans plusieurs pays dont le Mexique ou l'Equateur. Et alors que l'accord était en très bonne voie, l'agent de la star aurait violé les conditions sur lesquelles ils s'étaient mis d'accord : il aurait négocié l'apparition du sportif dans un autre pays, ce qui a provoqué la colère des deux businessmen.

S'estimant lésés, Lisandro Borges et Arturo Alcahan ont décidé de taper du poing sur table et menacent l'agent du sportif de le traîner en justice. "Nous avons envoyé une lettre à Nadal et sa mère - qui gère ses droits - pour rupture de droits, mauvaise foi et dommages et intérêts, puisqu'ils ont vendu deux fois le même contrat. Nous avons dû les intimider criminellement" a précisé Lisandro Borges à Olé. Et d'ajouter : "Si nous ne sommes pas d'accord sur la médiation, nous irons au procès. (...) Nous allons le poursuivre pour 10 millions de dollars.".