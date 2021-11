QUIZ Pirates des Caraïbes : connais-tu vraiment la saga sur Jack Sparrow ?

A l'occasion de la diffusion de Pirates des Caraïbes : Jusqu'au bout du monde sur W9, viens tester tes connaissances sur la saga ! Te rappelles-tu de tous les films qui racontent les aventures du capitaine Jack Sparrow (Johnny Depp), Elizabeth Swann (Keira Knightley) et William Turner (Orlando Bloom) ? Intrigues, noms des personnages... Es-tu vraiment calé(e) sur la franchise Disney ? Fais notre quiz PRBK spécial Pirates de Caraïbes pour le découvrir !

Et si vous kiffez la saga sur les pirates et le Black Pearl (qui est inspirée de la fameuse attraction à Disney World et à Disneyland Paris), sachez qu'une suite est en préparation. Eh oui, il y aura un Pirates des Caraïbes 6 mais sans Johnny Depp (il a même été recalé pour un rôle secondaire) suite à son procès face à son ex Amber Heard. Pour l'instant, le film s'appelle Pirates of the Caribbean : Tales of the Code: Wedlocked en VO.