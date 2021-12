Emily in Paris saison 2, la bande-annonce en vidéo. Avant de voir la suite, es-tu calé(e) sur la saison 1 de la série Netflix avec Lily Collins ? Fais notre quiz sur PRBK !

Tu as kiffé la saison 1 d'Emily in Paris et tu as hâte de mater la saison 2 ? La date de sortie est fixée : les nouveaux épisodes débarquent le 22 décembre prochain sur Netflix. Mais es-tu calé(e) sur la saison 1 ? Te souviens-tu de tout ce qui s'est passé dans la série avec Lily Collins ? Fais notre quiz (sans spoilers) pour le découvrir !

QUIZ Emily in Paris : avant la saison 2, es-tu calé(e) sur la saison 1 ? Comment les collègues français d'Emily la surnomment au début ?