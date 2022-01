Prison Break saison 6 : surprise (non), Dominic Purcell tease encore une suite... avec Wentworth Miller ?

Forceur. Définition : une personne qui tente par tous les moyens possibles d'obtenir ce qu'elle veut sans regarder la réalité en face. Exemple : Dominic Purcell qui, tous les deux mois, annonce qu'il est prêt pour une saison 6 de Prison Break alors même que tout le monde a tourné la page.

Une saison 6 impossible pour Prison Break ?

En novembre 2020, Wentworth Miller - l'interprète de Michael dans Prison Break, annonçait qu'il ne souhaitait plus incarner son personnage à l'écran. En cause ? En tant qu'homosexuel, le comédien veut désormais se tourner vers des héros nouveaux et histoires inédites afin d'améliorer la représentation de sa communauté. "Je ne veux plus jouer de personnages hétérosexuels. Leurs histoires ont déjà été maintes fois racontées, expliquait-t-il ainsi sur Instagram. Je quitte donc Prison Break. Officiellement. Il n'y aura plus de Michael. Si vous êtes des fans de la série, que vous espériez des saisons supplémentaires, je comprends votre déception et j'en suis désolé".

Une décision applaudie par de nombreux fans, mais également par Dominic Purcell qui, à l'époque, confirmait alors que Prison Break n'aura donc jamais de suite. Fier du choix de son partenaire de longue date, il confiait notamment ceci : "La saison 6 n'aura pas lieu. J'ai eu une longue longue discussion avec Wentworth concernant ses raisons de ne pas vouloir prendre part à une nouvelle saison. C'est totalement honorable et parfaitement légitime. Et je ne peux pas le persuader, ni même imaginer essayer, d'incarner autre chose que sa vérité."

Dominic Purcell ouvre (encore) la porte à une suite

Pourtant, aussi incroyable que cela puisse paraître, l'interprète de Lincoln semble avoir changé d'avis. Ce mercredi 19 janvier 2022, Dominic Purcell - visiblement nostalgique de cet univers, a en effet profité de son compte Instagram pour mettre en ligne une photo issue de la saison 1 de la série culte de la Fox. Puis, en légende de celle-ci, l'acteur a rappelé combien celle-ci était importante pour lui.

"Cette photo, le gang d'origine ! Je ne vivrai jamais plus d'expérience aussi incroyable et je ne ferai jamais plus partie d'une série aussi grande, a-t-il dans un premier temps confié. Une histoire si magnifiquement écrite, imaginée et exécutée qui a cartonné dans le monde. Et ce casting ? Celui d'une vie. L'alchimie entre nous était extraordinaire".

C'est tout ? Au contraire. Bien conscient de l'intérêt du public pour l'avenir de Prison Break - encore plus depuis le retour inattendu de Dexter cette année qui a prouvé que les miracles étaient possibles, Dominic Purcell a une nouvelle fois laissé entendre qu'une suite n'était pas un sujet tabou, "Concernant une saison 6 ? Elle continue d'être mentionnée discrètement à l'occasion dans les couloirs de la Fox et Disney". Le twist ? Il a même sous-entendu que Wentworth Miller pourrait être de la partie, "La balle est dans le camp des studios. Mon instinct me dit d'être toujours optimiste. Et avec Wentworth, on est très proches. On se parle".

On n'est qu'en janvier, mais on vient déjà de trouver le plus gros forceur de l'année ! Après tout, ses propos ne reposent sur rien de concret pour l'instant et il est donc inutile de s'enflammer pour quoi que ce soit.