Plus belle la vie : Valentin trop sexy ? David Ban reçoit "des messages de folie sur Internet"

C'est dans la peau de Valentin que l'on retrouve quotidiennement David Ban dans Plus belle la vie. De quoi faire le bonheur de l'acteur qui n'était pas supposé rester aussi longtemps au Mistral, d'autant plus que les scénaristes lui ont réservé une histoire emblématique. Et pour cause, depuis ses débuts à l'écran, son personnage est lié à Laetitia (Caroline Riou), sa femme de ménages avec laquelle il vit une relation très spéciale façon Pretty Woman.

David Ban trop sexy pour les fans ?

Invité de l'émission Un éclair de Gueny animé par Maxime Guény, le comédien a reconnu qu'il s'agissait d'un rôle inédit pour lui, peu habitué à se voir confier de telles choses à jouer au regard de son physique, "Moi à la base, vu mon physique et ma voix, ma carrure... Je suis souvent casté pour des rôles de policier, de voyou".

Et visiblement, ce nouveau côté "milliardaire qui se tient très bien, très propre, très classe avec une manière de parler châtiée" ne laisse pas les téléspectateurs/téléspectatrices indifférent(e)s. Au contraire, il a confessé n'avoir jamais été "aussi beau de sa vie" aux yeux du public et ainsi recevoir régulièrement "des messages de folie sur Internet".

"Ils adorent me mettre torse-nu"

Une surprise ? Pas tant que ça. David Ban l'a rappelé avec humour, les créateurs savent comment l'utiliser pour faire monter la température à travers différentes scènes très sexy, "Alors moi, ils adorent me mettre torse-nu, je ne sais pas pourquoi... Peut-être parce que je suis sportif." A ce sujet, l'acteur n'a d'ailleurs pas hésité à dévoiler une anecdote qui devrait motiver certains fans à venir squatter les plateaux de tournage.

"Il y a une scène où je sors de la salle de bain, j'ai une serviette autour de la taille et Laëtitia, jouée par Caroline Riou, vient me voir, et on s'engueule", rappelle l'acteur encore amusé par la séquence, qui poursuit, "Elle s'enfuit, je cours derrière, je me retrouve dans la rue et je suis en serviette. Et évidemment la serviette est tombée".