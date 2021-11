Plus belle la vie : bientôt un bébé pour un couple phare de la série ?

Le couple Valentin et Laëtitia bientôt de retour ?

Depuis son retour dans Plus belle la vie, Valentin cherche à tout prix à reconquérir Laëtitia. Le twist ? Afin de mener à bien son objectif, le personnage de David Ban a imaginé un plan très spécial : celui de provoquer la jalousie de sa bien aimée en collant Delphine d'un peu trop près. Un plan voué à l'échec ? Pas nécessairement.

Interrogé à ce sujet par Téléstar, David Ban - récemment victime de fake news, a dans un premier temps révélé, "Valentin va tout faire pour récupérer Laëtitia, il ne va rien lâcher", puis il a ensuite précisé que l'intrigue autour de Kalya pourrait être l'élément qui lui permettra de se rapprocher enfin de Laëtitia, "Il va y avoir une alliance pour permettre à Kalya de ne pas être expulsée. D'un seul coup, on va voir se former un groupe de 5 (Valentin, Laëtitia, Delphine, Franck et Kalya). Ça va être évidemment très positif".

Un bébé au programme pour les personnages ?

De quoi donc s'attendre à un retour rapide du couple ? A priori, la réponse est oui, "On peut s'attendre à une suite heureuse". Cependant, le comédien l'a immédiatement assuré, rien ne sera jamais simple entre les deux. "Ce sont deux personnages à fort caractère. Même s'il va y avoir un sérieux rapprochement entre Valentin et Laëtitia, ça ne sera jamais plan-plan, a-t-il ainsi assuré. On ne va jamais les retrouver dans un canapé avec des charentaises. Il y aura toujours des rebondissements, et c'est ce qui fait l'intérêt du couple."

Et visiblement, c'est la prochaine priorité de Valentin qui pourrait de nouveau faire trembler leur relation fraîchement retrouvée, "Il est attaché à Laëtitia et à mon sens, d'un point de vue humain et affectif, pour lui, l'étape suivante est d'explorer sa paternité". Or, si les scénaristes de PBLV aiment incorporer des bébés dans les intrigues, il n'est pas dit que Laëtitia facilite la tâche de tout le monde ici, "Est-ce que ça pourrait amener à un conflit avec Laëtitia, parce qu'elle a déjà des enfants ? Ça pourrait arriver."

Bref, plus belle la vie... mais pas pour les personnages.