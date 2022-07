Plus belle la vie : un acteur viré à cause de son comportement ? Il réagit enfin

A priori, Bilal ne devrait plus revenir au Mistral de Plus belle la vie. Selon la rumeur du moment, le personnage aurait été supprimé des intrigues et son interprète, Kjel Bennett, aurait été viré à cause de son comportement sur les plateaux. Des accusations lourdes auxquelles l'acteur vient (enfin) de réagir sur Twitter et Instagram.

