Plus belle la vie : César bientôt de retour au Mistral, "Vous allez avoir des réponses"

C'est en octobre 2021 que les scénaristes de Plus belle la vie ont mis en scène l'une des morts les plus sadiques de la série. Après avoir fait chanter Jacob - le tueur en série du Mistral, pour se débarrasser de Baptiste et ainsi garder Emma pour lui tout seul, le personnage de Grant Lawrens voyait le karma se retourner contre lui.

Souvenez-vous, mécontent de s'être fait manipuler de la sorte par César, Jacob - bien aidé de Camille, décidait finalement d'éliminer son maître chanteur en l'enterrant vivant sous une couche de ciment. Une mort choquante mais également... parfaite. Et pour cause, alors que le personnage venait d'annoncer son départ de Marseille pour s'installer au canada, personne ne s'était réellement inquiété de sa disparition à l'époque.

La mort de César va hanter le Mistral

Enfin "parfaite", peut-être pas finalement. Claire de la Rochefoucauld (productrice) vient de l'annoncer à Allociné, César va bientôt faire son grand retour au Mistral. A la question, "Est-ce que cette intrigue [liée à la mort de César] va de nouveau être développée dans les prochains épisodes ?", celle-ci a tout simplement répondu, "Je ne vais pas spoiler mais je peux vous dire que nous allons aller au bout de cette arche. Ça arrive et vous allez avoir des réponses d'ici 4-5 semaines."

Et sans surprise, alors que personne n'est au courant de la mort de César et que Camille - la propre soeur d'Emma, est impliquée dans ce meurtre, l'annonce de cette vérité - qui pourrait avoir l'effet d'une bombe, ne sera pas sans conséquences pour les habitants du Mistral. "Je suis ravie de cette arche et j'étais très contente du travail réalisé par le comédien qui incarne Jacob (Christophe Morillon, ndlr), a confié Claire de la Rochefoucauld. Je l'ai trouvé vraiment étonnant dans ce rôle. J'avais même parfois un peu peur de lui quand je le croisais dans les couloirs, alors que le comédien est un amour".

De quoi comprendre qu'il aura donc logiquement un grand rôle à jouer ici, tout comme Lisa Cipriani. "C'est pareil pour la comédienne qui joue Camille, Lisa Cipriani, qui en plus d'être une bonne comédienne ressemble beaucoup à Pauline, s'est enthousiasmée la productrice. Nous avons eu une chance folle sur ce point. Leur ressemblance a beaucoup joué sur le fait que les gens adhèrent à cette intrigue."

Reste désormais à savoir comment réagira Emma et surtout, si Grant Lawrens reprendra son rôle pour jouer un flashback ou une version "fantôme" de César !