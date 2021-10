Plus belle la vie : mort d'un personnage culte, la fin d'une grosse intrigue

Un personnage tué au Mistral

Une page s'apprête à se tourner dans Plus belle la vie. Après des mois à le voir hanter les différentes intrigues de la série, et à jouer avec la vie de nombreux personnages, à commencer par Camille et ses proches, Jacob - le psychopathe du Mistral, va prochainement trouver la mort à l'écran.

Ainsi, c'est le 11 octobre prochain, lors de l'épisode 4386, que le parcours du terrible tueur va prendre fin. Pour l'heure, les circonstance de sa défaite ne sont pas totalement claires, mais d'après les premières indications, Kévin devrait en être à l'origine. Une preuve de son évolution et de son importance gagnée au fil des années dans la fiction quotidienne.

Le corps identifié dans un extrait inédit

Et à la question "est-on certain que Jacob va réellement mourir ?", la réponse est oui. On peut le découvrir dans un extrait inédit disponible dans notre diaporama, son corps sans vie sera non seulement dévoilé à l'écran (à l'inverse de celui de Samia...), mais il sera en plus identifié par une Camille bouleversée (mais soulagée) par cette soudaine disparition.

La fin d'un très gros chapitre dans Plus belle la vie, qui pose une autre question : qui sera désormais le nouveau grand méchant de la série ? Difficile de savoir si les auteurs ont déjà la réponse, mais on ne serait pas surpris de voir César endosser un tel rôle. Après tout, il n'a pas hésité à recruter Jacob afin de se débarrasser de Baptiste pour mieux se rapprocher d'Emma. Et quand on sait que Camille est au courant de ses manipulations en coulisses, on se doute que cette histoire ne fait que commencer et que de nouveaux rebondissements sont à prévoir !