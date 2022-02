Plus belle la vie : Léa François (Barbara) réagit à la possible fin de la série

Bientôt la fin pour Plus belle la vie ?

La révélation du Figaro a fait l'effet d'une bombe : Plus belle la vie pourrait prendre fin d'ici décembre 2022. Oui, s'il est aujourd'hui difficile d'imaginer la télé sans elle, France 3 réfléchirait néanmoins à arrêter la fiction quotidienne, la faute à des audiences décevantes et à des coûts de production trop élevés.

Pour l'heure, il ne s'agit encore que d'une possibilité parmi tant d'autres comme l'a assuré France Télévisions, qui ne ferme pas la porte à un renouvellement, mais cela a suffit pour faire réagir Léa François, l'incontournable interprète de Barbara au Mistral.

Léa François reste sereine

Interpellée sur Instagram par les fans, inquiets de cette incertitude qui entoure l'avenir de PBLV, "Vous êtes nombreux à me demander si la série va bientôt s'arrêter", la comédienne a tout simplement profité d'une story afin de les rassurer. De quelle façon ? En rappelant son parcours : "Je suis arrivée pour quelques mois et ça fait bientôt 14 ans (si on me l'avait dit à l'époque, je ne l'aurais pas cru)".

Autrement dit, s'il y a bien une série avec laquelle le mot "certitude" n'existe pas, c'est Plus belle la vie. Selon l'actrice, il est donc inutile de se prendre la tête pour le moment, il faut simplement se laisser guider pour profiter un maximum de l'aventure car on n'est jamais à l'abri d'une surprise, "Alors quand on me dit qu'il ne reste peut-être que quelques mois... je continue de faire ce que je fais depuis 14 ans : je kiffe et je vous remercie encore et toujours pour cette aventure de fou". Un état d'esprit positif rassurant qui fait du bien.

A ce sujet, pour la petite anecdote, sachez que même si France 3 venait à annuler Plus belle la vie, rien ne dit que la série disparaitrait réellement de nos écrans. Au contraire, c'est le groupe TF1 - qui produit la série via une filiale, qui pourrait en profiter pour la récupérer ! De quoi expliquer la sérénité de la comédienne ?