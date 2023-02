Plus belle la vie de retour ? Ce tragique coup dur, venu de Marseille, pour les fans...

Le couperet tant redouté est tombé au printemps 2022. Après dix-huit ans d'antenne, Plus belle la vie n'a pas été renouvelée par France 3 pour une saison 19. La série a délivré son ultime épisode le vendredi 18 novembre.

Un projet de relance de Plus belle la vie

En coulisses, une équipe s'est montée pour permettre à Plus belle la vie de renaître de ses cendres. Sur le plateau de TPMP, Lola Marois-Bigard, connue pour son rôle d'Ariane Hersant, en a dit plus sur ce projet de relance. "On pouvait ne pas répondre à l'appel des fans. Il est temps, 18 ans après, de renouveler le genre et d'être de nouveau 'A jamais les premiers' pour la deuxième fois", a-t-elle expliqué à Cyril Hanouna.

La relance de PBLV s'est dessinée autour d'une Scop. Celle-ci est à l'initiative de Florence Demay, qui a campé Bianca Soubeyrand au Mistral. Une version 2.0 de la série culte de France 3 a été évoquée. "On ne donne pas d'illusion, on essaie un pari fou. Si on n'arrive pas, on aura essayé", a tenu à prévenir la comédienne auprès des Echos, tout en soulignant que le projet représentait un "montage financier très difficile".

Le retour de PBLV vraiment possible ?

Alors que France 3 peine à lui trouver un digne successeur, Plus belle la vie va-t-elle connaître une nouvelle version ? Florence Demay n'a pas apporté une bonne nouvelle aux fans. Interrogée par Le Parisien le dimanche 29 janvier 2023, la comédienne a confié que rien de positif n'était ressorti de la réunion avec Newen, le producteur détenant toujours les droits de la série.

"En l'état, le projet n'est pas viable économiquement. On a bien écouté ce qu'ils nous ont suggéré. Cette série coûte quand même 24 à 27 millions d'euros par an...", a expliqué Florence Demay. Bien que l'équipe multiplie les rendez-vous pour trouver des financements, un tragique coup dur est venu de Marseille...

L'un des lieux emblématiques de PBLV a été détruit. Il s'agit de la célèbre Place du Mistral, qui était située dans les studios de La Belle-de-Mai à Marseille. "Pour nous, c'était presque le personnage principal de la série...", a déploré Florence Demay. Ce décor, où ont évolué Roland Marci (Michel Cordes), Mirta Torres (Sylvie Flepp) ou encore Thomas Marci (Laurent Kérusoré), ne "pouvant pas être démonté, il a disparu", a précisé Le Parisien...